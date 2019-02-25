Ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor

Türkiye'de emlak sektöründe oturum amaçlı konutlar her zaman revaçta olurken, özellikle büyükşehirlerdeki konut projeleri için, uygun ödeme koşulları vatandaşların tercih sebebi oluyor. İstatistiklere göre aylık yapılan satışlar ortalama 10 bin civarı olurken, yıllık 120 bin konut satışı yapılıyor.

“Ev sahibi olmak isteyenler tasarrufa dayalı ev sistemine yöneldiler”

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "2018 yılında faiz oranlarındaki artış kredi ile alım yapanlar için caydırıcı olurken,vatandaşları tasarrufa dayalı ev alma sistemine yöneltti. Faizsiz konut alma sisteminin 2018 yılında emlak sektörüne sağladığı katkı, 2019 yılında da büyüyerek devam edecek. Son dönemlerdeki konut alımında faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev alma sektörü gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladı. Son iki yılda kredili ev satışları yüzde 37'den yüzde 5'e düşerken ev sahibi olmak isteyenler tasarrufa dayalı ev sistemine yöneldiler. Sektör 2018 yılında ortalama yüzde 50 - 70 arasında büyüme gösterirken Birevim özelinde geride bıraktığımız yıllara baktığımızda yüzde yüzün üzerinde seviyelerde büyüme gösterdik. Sektörün toplam satışlardaki payı 2018 yılında yüzde 2.5 seviyelerindeyken 2019 da yüzde 5 olmasını bekliyoruz” diye konuştu.