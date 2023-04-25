Ev sahibi tarafından zorla çıkartılan kiracı konuştu: 'Engelli annemle zorla atıldık'

2019 yılından bu yana kiracılık yapan Subaşı ailesi, iddiaya göre, 4 bin TL kira ödüyordu. Kontrat yenileme döneminde 10 bin TL kira isteyen ev sahibi, kiracısı bunu kabul etmeyince “kızım gelecek” diyerek kiracısını çıkartmak istedi. Bu durumu kabul etmeyen Subaşı ailesi, yasal artış miktarını direterek evi boşaltmadı. Üst katında oturan ev sahibinin sürekli aşağıya inerek mobbing uyguladığını iddia edildi. Son olarak kiracısının kapısına dayanan aile, önce terlikle saldırdı, daha sonra eve girip kavga etmeye başladı. Bu durumun arasından engelli annesiyle korkan Muhammed Subaşı, davacı olup evi boşaltmaya karar verdi. Savcılığın takipsizlik kararını bugün alan aile ise ikinci şoku yaşadı. Subaşı ailesi yapılanların cezalandırmasını istiyor.

“Bizi çıkartıp 10 bin TL'ye kiraya verdi”

Zorla çıkardıklarını anlatan Muhammed Subaşı,” 2019 yılından beri oturuyorduk. Her sene zam yaptık. Ancak 4 bin TL olan kiramızın yetmeyeceğini söyleyip çıkarmak istediler. Bizde karşı gelince sürekli sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. Yüzde 54 engelli annemle beraber bize zorluk çıkardılar. Üst katımızda oturdukları için ses yapıyorlardı, balkondan pislik atıyorlardı. En son kapımızın önüne gelip saldırdılar, gözlüğümü kırdılar. Daha fazla olay yaşamamak adına evi zorla boşalttık. Bu yapılanların cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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