Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı eşyalarını satılığa çıkardı

Kalp, şeker, pankreas ve bel fıtığı rahatsızlığı olan İhsan (43) ile eşi Gülşah Güçgel (33), en küçüğü 1,5 yaşında 3 çocukları ile birlikte Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde 13 yıldır kiracı olarak oturuyor. Aylık 850 lira kira bedeliyle evde oturan Güçgel ailesi, depremden sonra ev sahibinin kendilerini evden çıkartmak istediğini iddia etti. Artan kiralar nedeniyle küçük bir ev bulup taşınmaya çalışan aile, eşyalarının bir kısmını da internetten satılığa çıkardı.

Ev sahibine ev bulamadıklarını söylediklerini ancak kendilerini hiç dinlemediğini belirten Gülşah Güçgel, “Ben 3 çocukla, hasta kocayla nereye gideceğim? Ev sahibi bizi bir türlü dinlemiyor. Biz burada 13 yıldır oturuyoruz. Çevrede ev aradık, en ucuz ev senelik 35-40 bin lira. Ev bulsak hemen çıkacağız ama bulamıyoruz” dedi.

Güçgel, baktıkları evlerin de şu anki oturdukları evden küçük olduğunu belirterek, “Eşyalarımız büyük eve uygun olduğu için bulursak taşınacağımız eve uygun değil. Bu nedenle eşyalarımızın çoğunluğunu internet üzerinden satılığa çıkardık. Ev sahibi bizi her anlamda perişan etti. Çocukların okulu var. Eşyalarımızı satıyoruz. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz” diye konuştu

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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