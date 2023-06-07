Ev sahipleri ve kiracılar arasında tahliye davaları artıyor

Konutlarda yüksek kira artışı ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Yüksek kira talep eden ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklar arttı. Yüzde 25 kira artış sınırının üzerinde zam yapmak isteyen ve bunu kiracıya kabul ettiremeyen ev sahipleri tahliye yoluna gidiyor. Fahiş kira artışlarına karşı caydırıcı cezaların getirilmesi ve yüzde 25 zam sınırının da uzatılması gündeme geldi. Uzmanlar, caydırıcı cezaların ve yeni düzenlemelerin sorunun aşılmasında gerekli olduğunu belirtti. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Koçak, yüzde 25 kira artırma sınırının pek uygulanmaması nedeniyle tahliye davalarının arttığına dikkat çekti.

''Yüzde 25 kira artış sınırı pek fazla uygulanamadı''

Konut kira artışlarındaki yüksek artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Koçak, ''Son 1 yıldır kira artışlarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun ana nedeni enflasyon. Enflasyonun yüksek olması her şeyde olduğu gibi konut kiralarında da ciddi artışa sebep oldu. Yüzde 25 kira artış sınırlaması vardı, çok fazla uygulanamadı. Mülk sahipleri ve kiracılar arasında tahliye davalarınca ciddi bir artış oldu'' dedi.

''Fahiş kiraların önüne caydırıcı cezalar ile geçilebilir''

Yüzde 25 kira artış oranının uygulanmadığını ve caydırıcılık konusunda atılacak adımlar ile uygulanabileceğini aktaran Koçak, ''Mülk sahipleri yüzde 25'in üstünde zam isteyemez. Mülk sahipleri bu sınırı aşamayacağı için kiracıların tahliyesi ile ilgili davalar açıyor. Ev sahipleri farklı gerekçelerle tahliye davası açabiliyor. Yüzde 25'in üzerinde zam yapanlar için caydırıcılık konusunda adımlar atılıyor. Caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeler yapıldığında fahiş kiraların da önüne geçilecektir'' şeklinde konuştu.

Konut kiralarında fiyatların artmasına neden olan unsurları da sıralayan Koçak, ''Fiyatların artması ile ilgili birçok sebep var. Enflasyon başlıca sebep ama göç durumunda talebin artması, deprem sonrası artan konut ihtiyacı, artan nüfus da kira fiyatlarının artmasının sebeplerindendir. Satılık konut fiyatlarının çok artması ve krediye ulaşma da zorluk yaşanması vatandaşları kiralık evlere yönlendiriyor. Bu yönde gelen talepler de kiraların artmasında bir etmen oluyor. Bu unsurlar çözüldüğü takdirde fiyatların da normalleşmesi mümkün olacaktır'' diye konuştu.

''Kiracıyı tahliye gerekçesinin denetlenmesi gerekir''

Kiracıyı tahliyede geçerli sebeplerin olup olmadığının denetlenmesi gerektiğini ifade eden Koçak, ''Mevcut kiralara sınırlamanın yanında yeniden kiralamalarda da fiyatlara sınırlama gelmesi gerekiyor. Yüksek kira talep eden ev sahipleri kiracıya bunu kabul ettiremeyince tahliye davası açıyor. Tahliye davaları sorunları daha fazla artırıyor. Ev sahibi kendi oturacaksa kiracıyı tahliye ettirebilir. Bina kentsel dönüşüme girecekse kiracı tahliye ettirilebilir. Eğer ev sahibi ‘ben oturacağım' diyerek tahliye talep ediyorsa 3 yıl boyunca yeniden kiralayamaz. Mülk sahibi bunu talep ediyorsa kiracı mutlaka noter onaylı yazılı belge istemelidir. Denetim mekanizmalarının artırılması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.



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