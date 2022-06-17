Ev sahiplerinin kira artışı oyunu

Konut piyasasındaki gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, sektörün geldiği son noktayı, iki yıllık süreçte yaşanan fiyat değişimlerini ve emlak piyasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

Özlü, konut sektöründe fiyat artışlarının altından bir çok neden yattığını belirterek, "Pandemiden dolayı 2 sene boyunca evden çıkamadık, inşaat şirketleri durdu. Konut üretimi aksadı. Yeterli miktarda konut üretilmedi. Ardından okulların açılmasıyla üniversite öğrencilerinin ev telaşı konut piyasasında hareketlilik başladı. Sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Ukraynalılar ülkemize geldi. Ayrıca bu dönemde inşaat maliyetlerinin de artması ülkemizde normalin üzerine bir konut ihtiyacı doğurdu. Bu ihtiyacın karşılanamamasından dolayı hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatlar arttı" dedi.

"Yeni kiralamalar öncesi fiyatlar yükseltildi"

Konut kiralardaki artışın 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 ile sınırlandırılmasını değerlendiren Özlü, “Bu adım kiracılar açısından çok iyi oldu. Çok zor durumdalardı. Bu adım konut piyasasını hem iyi hem de kötü yönde etkileyecektir. Bazı dairelerde fiyatların artmasına da sebep oldu. Örneğin, düzenlemeden önce 6 bin liraya kiraya verilen daireler karar yürürlüğe girmeden önce ev sahipleri tarafından 7 bin liraya yükseltildi. Mal sahipleri sözleşmesi biten mülklerinin kira fiyatlarını karar yürürlüğe girmeden önce artırdı” dedi. Bu tarz durumların kiracıları olumsuz etkileyeceğini belirten Özlü, sözleşmesi devam eden daire sakinlerinin fayda sağlayacağını vurguladı.

“Sınırlamaya işyerleri de eklenmeli”

Bu düzenlemenin sadece konutları kapsadığını anlatan Özlü, iş yerleri ve ofisleri de bu sınırlamaya dâhil edilmesinin sektörü rahatlatacak bir adım olacağını söyledi. Özlü, “İş yeri ve ofis kiracılarımız bu düzenleme dâhil olmak istiyor. Gerçekten iş yeri sahipleri zor durumdalar” diye konuştu.

Pandemiden önce bin 800 liraya kiraya verilen dairelerin gelinen noktada 7 bin liraya kadar yükseldiğini anlatan Özlü, 300 bin liraya satılan 1+1 dairelerin 1 milyon liranın üzerine çıktığını belirtti.

Kiraları düşürecek adımlar

Gamze Özlü konut ihtiyacının çözümlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul'da bir takım anlaşmazlıklardan ötürü mahkemelik olan ve atıl duruma bırakılan binalar bulunduğunu söyleyen Özlü, “Bu tarz yapılar konuta döndürülebilir. Konut olarak kiraya verilebilir. Belediyeler bu durumla ilgili bir çalışma yapabilir. Ayrıca yeni yapılacak binalarda vergi muafiyetleri uygulanabilir. Bu yollarla kiralar düşebilir” diye konuştu.

“İnşaat malzemelerinde vergi muafiyeti uygulanabilir”

İstanbul'un öğrenci nüfusu son yıllarda arttı. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının da karşılanması açısından yurt veya 1+1, 2+1 tipinde apartmanların inşa edilebileceğini vurguladı. Özlü, bu adımın kiraları düşürücü bir hamle olacağının altını çizdi. Özlü, yeni yapılacak konut projelerinde ithal edilen inşaat malzemelerinde vergi indirimleri uygulanabileceğini de çözüm önerilerine ekledi.

“Ev sahibi olmak isteyenler düşük faizden yararlanabilir”

Son olarak, Özlü, “Konut kredisi faizlerinden yararlanarak ev sahibi olmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak “Biraz peşinatla, kamu bankası kredisiyle ev sahibi olmak bu zamanda avantaj sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu - Uğur Çetin - İsmail Coşkun

