Ev tekstilinde modern tasarımlar ve minimal çizgiler öne çıkıyor

Ev tekstilinde global trendleri minimal ve özgün çizgilerle buluşturan ilk Kiğılı Home mağazası Ankara Etlik Forum AVM'de açıldı. Mağazada, “evinize yakışan” mottosuyla evine değer veren, mutlu ve huzurlu yaşamak isteyenlere geniş ürün yelpazesi ile alternatifler sunuluyor. Kiğılı Home, ayrıca geleneksel çeyiz ve ev tekstili alışveriş anlayışına yenilikçi bir yorum getiriyor. Mağaza konsepti ve ürün konumlandırması ‘Ev Hali' ve ‘Evlilik Hali' olarak iki farklı başlık altında toplanan mağazada her zevke hitap eden tasarımlar göze çarpıyor. Hazırlanan koleksiyon ile mağazada; pijama, havlu, nevresim, yastık, yorgan, yatak örtüsü, masa örtüsü, iç çamaşırı, çorap, terlik gibi sıklıkla tercih edilen ürünlerin yanı sıra kravat, kemer, cüzdan, valiz gibi tamamlayıcı ürünler, mutfak ve banyo ürünleri, yaşam alanlarının her köşesinde zevkle kullanılacak dekorasyon ürünleri dahil geniş bir koleksiyon yer alıyor.

En az kadınlar kadar erkekler de evlerinde hayat tarzını yansıtan ürünler kullanmak istiyor

Erkeklerin içinde kendini rahat hissedebileceği, şık ve farklı doğal malzemelerden üretilmiş, yok denecek kadar hafiflik hissi veren pijamalar, pijamaların üzerine rahatlıkla giyilebilen, yumuşacık ve sıcak tutan triko rob'lar, bambu ve yüzde 100 pamuk olarak hazırlanan iç çamaşırları ise öne çıkan parçalar olarak kendini gösteriyor. Koleksiyonda ayrıca İskandinav esintileri ile tasarlanmış nevresim takımları, ısı ve nem dengeleyici özelliğe sahip kaz tüyü yorgan ve yastıklar, duş jeli, kolonya, parfüm ve roll on'dan oluşan kişisel bakım ürünleri ile evlenecek çiftler için çeyiz sandıkları gibi oldukça geniş ürün yelpazesi yer alıyor.

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