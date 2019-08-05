Ev yangınında faciadan dönüldü, 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yanan dairede mahsur kalan 3'ü bebek 5 kişiyi de kurtardı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken yangında dumandan etkilenen Gürkan Yazgan (48), Feyza Gülnar (23) ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için çalışma başlatılırken, daire kullanılamaz hale geldi.