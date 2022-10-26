Evcil hayvanlara getirilen çip zorunluluğu uygulanmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile birlikte evde beslenen hayvanların aşı kontrollerini yapmak ve sokağa bırakılan hayvanların konumlarını belirlemek amacı temel alındı.

“Mikro çip ne işe yarar”

Mikro çip uygulamasının kedi ve köpekler için önemine değinen Veteriner Hekim Aydan Özer İnal “mikro çip işlemi her kedi, köpek ve gelinciklere yasal zorunluluk olarak, ayrıca da kedi ve köpeklerin evdeki popülasyon sayısı, evden kaçma gibi durumlarda kolay bulunabilmesi başlatıldı. Maalesef evde bakılan kedi ve köpekler son zamanlarda sokağa bırakılmaya başlandı hem onun kontrolü için, hem de aşı ve iç dış parazit takipleri için devlet mikro çip takılmasını zorunlu hale getirdi. Mikro çipin hayvanlara hiç bir zararı yok. Çip pirinç tanesi büyüklüğünde, iki kürek kemiği arasına takılıyor. Rahatsız edecek bir boyutta değil. İlk uygulamada hayvanlara ufak bir acı hissedebilir ama o acı kedi ve köpekler için tolerans edilebilecek bir acı” dedi.

Mikro çip fiyatlarının her şehirde farklılık gösterebildiğine değinen İnal “ 220-300 TL'ye kadar ücretlendiriliyor. Mikro çip ve pasaport ücreti birlikte alınıyor. Isparta'da 160 TL çip uygulaması, 60 TL de pasaport uygulaması güncel fiyatı. Bize en çok sorulan sorulardan birisi “mikro çip çıkar mı” mikro çip takıldıktan sonra kedi ve köpeklerin sevilmemesi o bölgeye çok baskı uygulanmamasını tavsiye ediyoruz. Bunun harici uygulama bölgesinden çıkma çok karşılaştığımız bir durum değil” şeklinde konuştu.

Rukiye Senem Ok

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