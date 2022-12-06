Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında zaman daralıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Şubat 2018'de resmi gazetede yayınlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile hayata geçen projede sona geliniyor. Evcil hayvanların deri altına enjekte edilen mikroçipler için hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar zamanı var. Son tarihe kadar evcil hayvanına çip taktırmayan hayvan sahipleri ise idari para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

“Evcil hayvanların dışarı bırakılmasını engellemek için böyle bir uygulamaya gidiliyor”

Hayata geçirilen sistemle birlikte özellikle pandemi döneminde edinilen evcil hayvanların sokağa atılmasının önüne geçileceğini belirten Veteriner Hekim Ummuhan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

“Yoğunluk artmaya başladı çünkü uygulama tarihinin son zamanlarına geliyoruz. 31 Aralık 2022 uygulama için son tarih. Biz bu uygulamayı evcil kedi, köpek ve gelincikler için yapıyoruz. Hayvanların evden kaçması, kaybolması gibi durumları için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın PETVET sistemine bilgileri giriyoruz. Hayvan sahibinin kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası yer alıyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde birçok kişi hayvan sahiplendi. Fakat artan maliyetlerden dolayı hayvanları dışarı bırakma durumu çok fazla arttı. Bunun da önüne geçmek için böyle bir uygulamaya gidiliyor. Sürecin uzatılması gibi bir durum bize bakanlık tarafından bildirilmedi. Çünkü 28 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bahsettiğimiz kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip uygulanarak kimliklendirilmesi için süre uzatması bildiğimiz kadarıyla olmayacak. 31 Aralık'a kadar 1 aylık süreç var. Bu süreçte de rahat bir şekilde kimliklendirmek isteyen vatandaşlar için yeterli bir süre olur diye düşünüyorum.”

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut



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