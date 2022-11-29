Evde çıkan yangın ahır ve samanlığa sıçrayınca 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinde Mustafa Sakın'a ait kerpiç evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evin yanındaki samanlık ve küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlere dayanamayan ev kepçe yardımı ile tamamen yıkılarak yangın söndürebildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Cem Kaan Toka



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