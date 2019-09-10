İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde çıkan yangın korkuttu

Evde çıkan yangın korkuttu
Evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Havalandırma boşluğundan bütün binaya yayılan dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Havalandırma boşluğundan yayılan dumanda bütün binayı sardı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.