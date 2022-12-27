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Evde çıkan yangında anne, baba ve çocuk dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında anne, baba ve çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında anne, baba ve çocuk dumandan etkilendi

 Uşak’ta bir ikamette çıkan yangında anne, baba ve yaşı küçük çocukları dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evde çıkan yangında anne, baba ve çocuk dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne, baba ve çocukları dumandan etkilendiler ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldılar. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken hastaneye kaldırılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köksal Kılınç
 

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