Evde çıkan yangında anne, baba ve çocuk dumandan etkilendi

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne, baba ve çocukları dumandan etkilendiler ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldılar. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken hastaneye kaldırılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köksal Kılınç



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