Evde çıkan yangında piknik tüpü patladı: 1 yaralı

Olay, Kırıkkale il merkezi Kırıkköy Mahallesi Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bedirhan Göksu

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