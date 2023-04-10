İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evde çıkan yangında piknik tüpü patladı: 1 yaralı

Evde çıkan yangında piknik tüpü patladı: 1 yaralı
Evde çıkan yangında piknik tüpü patladı: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir evde çıkan yangın sırasında piknik tüpünün patlaması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale il merkezi Kırıkköy Mahallesi Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bedirhan Göksu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.