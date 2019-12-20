İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Antalya'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, genetiği ile oynanmış 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İkameti adeta laboratuvara çevirip çeşitli düzenekler kuran şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette genetiği ile oynanmış kenevir bitkisi yetiştirildiği ve yetiştirilen bu bitkilerin kurutularak piyasaya sürüleceği bilgisi elde edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, yetiştirilmesi için özel düzenek hazırlanmış 42 kök ekili kenevir bitkisi, genetiği ile oynanmış 280 gram esrar, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma benzeri düzenekler ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yakalanan şüpheli A.E. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçlarından işlem yapıldı. A.E., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin ardından sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yağmur Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.