İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek

‘Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek
‘Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek

Korona virüsle mücadele için ‘Evde Kal’ uyarısının ardından birçok sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenlemeye başladı.

‘Evde Kal’ çağrısına sanatçılardan konserli destek - Tıkla İzle

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı ‘Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı. Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Mustafa Ceceli, Sıla, Soner Sarıkabadayı, Yalın ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda ünlü evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimler hayranlarından gelen istekler doğrultusunda sevilen eserlerini seslendirdi.

Mehmet Başa
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.