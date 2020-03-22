‘Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı ‘Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı. Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Mustafa Ceceli, Sıla, Soner Sarıkabadayı, Yalın ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda ünlü evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimler hayranlarından gelen istekler doğrultusunda sevilen eserlerini seslendirdi.

Mehmet Başa

