İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

‘Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti
‘Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, ‘Evde Kal’ uyarılarına rağmen virüse aldırış etmeden sahillere ve parklara akın etti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde ‘Evde Kal' çağrısıyla uyarmıştı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar uyarıları dikkate almayıp sahip ve parklara akın etti. Sahil ve parklara akın eden vatandaşların bazıları çimlerin üzerinde otururken bazıları da yürüyerek spor yaptı. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü.

İsmail Coşkun

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.