İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser

Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser

DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfı ile beraber Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olanlara, Kemer’in zirvesi Tahtalı Dağı’nda bir müzik ziyafeti verdi.

Teleferik ile Tahtalı Dağı Zirvesine çıkan DJ Burak Yeter burada düzenledikleri konseri, sosyal medya hesapları üzerinden dünyanın dört bir yanına yayınladı. Çekimlerde konser ile birlikte, teleferik ile Kemer'in doğal güzellikleri de gösterilirken, binlerce kişi konseri izledi.

Burak Yeter, Antalya'nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu ve geçmişte Antalya'da öğrencilik dönemlerinde müzik çalışmaları yaptığını ve bölgenin doğal güzelliklerine olan hayranlığını dile getirdi. Burak Yeter, Antalya'nın güzellikleri içerisinde dağ ve denizle iç içe çok özel yerler olduğunu söyledi. Olympos Teleferik ile 2365 metreye Tahtalı zirvesine çıkarken yaşadığı heyecanı da ifade eden Burak Yeter, “Oldukça etkileyici ve muhteşem bir manzaraydı. Güzel bir deneyim oldu” dedi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.