“Evde kalın” çağrılarına rağmen göbek attılar

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara “Evde kalın” çağrısında bulunmuştu. Vak'aların ne ölümlerin artmasına rağmen Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında bir grup vatandaş, uyarıları umursamayarak dışarıya çıktı. Vatandaşlardan birinin otomobilinden son ses müzik açmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. Eğlenmeye başlayan vatandaşlar, karşılıklı göbek attı.

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeyi korudular

Grup dakikalarca bu şekilde eğlenerek hem kendi hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye attı. Kahkahaların havada uçuştuğu eğlencede bazıları da dışarıda oynayan vatandaşlara pencereden destek verdi.

Dairedekilerden biri ise, “sosyal mesafenizi” koruyan diyerek uyarıda bulundu. Ancak ne maske takan ne de sosyal mesafeyi hatırlayan grup, çeşitli tarzlardaki müziklerle eğlenmeye devam etti. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş bir de sosyal medyada paylaştı. Polis, toplumun sağlığını tehlikeye atan vatandaşları tespit etmek için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur