Evde kalmayanlara vatandaş tepkisi

Meydan Cami yanında bulunan parktaki banklara belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların oturması engellendi. Fakat bir çok kişinin bu şeritleri kaldırarak banklarda oturmaya devam etmesi tepkilere neden oldu. 65 yaş üstü vatandaşlara biraz sabırlı olmaları ve evden çıkmamaları uyarısında bulunan Rüstem Kuş. "Devletimiz 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarını seferber etti.

Buna rağmen kurallara uymayanlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü yaya ve motorize ekipleri de vatandaşları uyararak evde kal çağrısına riayet edilmesini istedi.