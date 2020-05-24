Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi

Ramazan bayramını kısıtlama ile evinde geçirecek olan vatandaşlar, yine de baklava yapmayı veya almayı ihmal etmiyor. Bayramın tatlısını evde yapmak isteyen is, türlü türlü tekniklerle en iyi baklavayı elde etmeye çalışıyor. İşte evde kolay bir şekilde baklava yapımının püf noktaları...
EVDE BAKLAVA YAPIMI
5 su bardağı un
2 yumurta
1 çay bardağı sıvıyağ
3 çorba kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
yarım çay bardağı su
1 fiske tuz
1 çay bardağı süt
AÇMAK İÇİN:
Buğday nişastası
İÇ HARÇ İÇİN:
Ceviz
ÜZERİ İÇİN:
200 gr. tereyağı
ŞERBETİ İÇİN:
1 kg toz şeker
4 su bardağı su
yarım limon
BAKLAVANIN HAZIRLANIŞI:
Unu karıştırma kabına alın.
Tuz ve kabartma tozunu dökün.
Ortasını havuz gibi açın.
Havuz kısmına yumurtaları kırın
Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi dökün.
Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlayın
Hazırladığınız hamuru yuvarlayın ve kalın bir fitil haline getirin
Fitili 3 eşit parçaya bölün
Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesin
Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açın
3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyun
Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açın.
İlk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştirin
Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpin
İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştirin.
Kalan cevizi üzerine serpin.
Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin
Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itin
Baklavayı dilimleyin. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek dökün
5 dakika yağını çekmesi için bekleyin
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiririn
20 dakika sonra fırının derecesini 190a çıkarın
Nar gibi kızarana kadar pişirin
Şerbet malzemelerini kaynatıp ve soğutun.
Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya dökün ve şerbetini çekince servis edin