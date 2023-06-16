Evde kombi patladı, yangın çıktı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi 710 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, nedeni bilinmeyen şekilde bir evde kombi patladı. Patlama sonucunda evin çatısı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken evde maddi hasar meydana geldi.

Emre Can Bayram

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