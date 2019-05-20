Evde uyuşturucu satışına suçüstü baskını: 4 gözaltı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi'ne uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, yapılan baskında E.S. - T.S. - E.G. ve O.Ç. isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Evde detaylı arama gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin üzerinde satışa hazır 1 paket eroin maddesi ele geçirdi.

Emniyet'te gözaltına alınan 4 şüpheliden E.S. ve T.S.'ye ‘Uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, E.G. ve O.Ç. isimli diğer 2 şüpheli ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Feti Kılıç