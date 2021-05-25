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Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi
Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Erzurum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev içinde kurdukları özel düzenekle yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi - Tıkla İzle

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 1 şahsın ikametin de yapılan aramada 1 adet uyuşturucu imalat düzeneği, 1 adet hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 adet boş saksı, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 1 adet naylon torba içerisinde bitki toprağı, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 adet zirai sıvı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 80,8 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çağrı Korkmaz
 

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