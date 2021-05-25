Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 1 şahsın ikametin de yapılan aramada 1 adet uyuşturucu imalat düzeneği, 1 adet hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 adet boş saksı, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 1 adet naylon torba içerisinde bitki toprağı, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 adet zirai sıvı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 80,8 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çağrı Korkmaz