evdekal'dan kadınlara kadın girişimciden örgü desteği

Bir internet sitesinin yöneticiliğini yapan 24 yaşındaki Elif Öztürk, koronavirüs nedeniyle evde kalan ve geçimlerini örgü örerek sağlayan, fakat maddi durumu yeterli olmayan kadınlara örgü malzemesi hediye etti. Örgü malzeme desteği alan kadınlar da #evdekal'dıkları bu zor dönemde örgü örerek ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Koronovirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamalarının olduğu bu günlerde başlatılan bu yardım kampanyası ile amacının sosyal bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Öztürk, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için örgü alanında bir youtuber olan Sevilay Uysal'a ulaştı. Uysal, sosyal medya hesaplarından yardım kampanyasını duyurdu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde örgü örerek geçimini sağlayan fakat örgü malzemesi temin edemeyen kadınlar Uysal tarafından tespit edildi. Öztürk, ihtiyaç sahiplerine örgü yardım paketi hazırlayarak kargo paketine şu notu düştü:

“Düzenlediğimiz proje ile kalplerinize dokunmayı ümit ediyoruz. Koronavirüs'ten dolayı #evdekal'dığımız bugünlerde siz kadınlarımıza desteği yenihobi.com adına borç biliriz. En güzel işleri başaracağınıza olan inancımız sonsuz. Sağlıkla Kalın.”

Geçimlerini örgü örerek sağlayan kadınlar yardımlar kendilerine ulaştıktan sonra Öztürk ve Uysal'a teşekkürlerini sosyal medya hesaplarında şu şekilde dile getirdiler:

“Evde kaldığımız şu günlerde düzenlediğiniz proje ile yüreklerimize dokundunuz, çok teşekkür ederim yenihobi.com”, “Biz emekçi hanımlara destek ve yardım için bize bu güzel hediyeleri gönderen yenihobi.com'a çok teşekkür ediyorum ve bu hediyeleri almamıza vesile olan canım bacım Sevilayın Renkli Dünyası'na sonsuz teşekkür ederim. Sipariş alıyorum, sipariş için DM'den yazabilirsiniz.”, “Bu zor günlerde bizleri unutmadıkları için yenihobi.com'a teşekkür ederim.” “Bu güzel ipleri yollayan yenihobi.com ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun sizlerden bu güzel düşünceniz için. Bizler için bu fedakarlığı yaptınız. Mübarek ayda işleriniz hayırlı bol bereketli olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.”, “Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir kargo aldım. Bu güzel ipler için yenihobi.com'a çok teşekkür ederim. Emekçi kadınlara destek verdikleri için sonsuz teşekkürler. Buna vesile olan Sevilayın Renkli Dünyası ablama da çok teşekkür ederim.”, “Evde kaldığımız şu günlerde düzenlediğiniz projeyle çok mutlu ettiniz beni. Gönderdiğiniz ipler ve güzel notunuz için yenihobi.com ailesine çok teşekkür ederim. Güzel işleri güzel günlerde sizin desteğinizle başaracağım. İyi ki varsınız…”

Yardım kampanyalarının devamı gelecek

Bu yardım kampanyalarının devamının geleceğini belirten Öztürk, kampanya dahilinde 15 kişiye 1-2 ay yetecek kadar örgü ipi desteğinde bulunabildiğini belirterek #evdekal'dığımız bugünlerde ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlarımıza daha fazla destekte bulunulması gerektiğinin de altını çizdi.