İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şok etti

Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şok etti
Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şok etti

Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaiye eri, ev sahibi kadından helallik istedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şok etti - Tıkla İzle

Olay, Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

"Kedilerimi getirseydiniz hakkımı helal edecektim"

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Faruk Çidem

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.