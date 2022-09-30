Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şok etti

Olay, Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

"Kedilerimi getirseydiniz hakkımı helal edecektim"

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Faruk Çidem

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