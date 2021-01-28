İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

Evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi
Evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

Adana’da iki katlı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Yangından dolayı dairelerin içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkartarak dumanı tahliye etti.

Evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi - Tıkla İzle

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi üzerine bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

“Evlerinin balkonlarında kurtarılmayı beklediler”

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahaleye başladı. Bu sırada iki katlı müstakil evde oturan vatandaşlar evlerinin içi tamamen duman altı olduğu için kendilerini balkona atarak itfaiyenin kurtarmasını bekledi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkarttı. Ardından evin içindeki yoğun dumanı tahliye etti.

Süleyman Cenk İdaye
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.