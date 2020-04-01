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Evden çalışan kurumlara ücretsiz siber destek

Evden çalışan kurumlara ücretsiz siber destek
Evden çalışan kurumlara ücretsiz siber destek

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, sağlık kuruluşlarının yanı sıra uzaktan erişim metoduyla çalışan kurum ve kuruluşlara ücretsiz siber destek hizmeti vermeye başladı.

Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar veri depolama, doküman ve belge doğrulama işlemleri ile veri sızıntısı ve saldırılara karşı tüm hizmetleri küme üyesi firmalardan altı aya kadar ücretsiz bir şekilde temin edebilecek.

DEMİR: GÜVENLİ ERİŞİM ÖNEMLİ
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin sağlık kuruluşlarının yanı sıra uzaktan erişim yoluyla çalışan kurum ve kuruluşlara yönelik başlattığı kampanya hakkında bilgi vere SSB Başkanı İsmail Demir, Evden çalışırken güvenli erişim ve kritik verilerin korunması hususlarına dikkat edilmesinin önemli bir konu olduğunu söyledi. Demir “Sağlık sektörümüzün bu süreçte en problemsiz şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Bu ihtiyaca dönük olarak ürün, hizmet ve eğitimlerini ücretsiz olarak sunarak sağlık sektörü ve evden çalışanlara destek olan ‘Siber Güvenlik Kümelenmesi' firmalarını tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Gazetesi

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