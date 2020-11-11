Evden çalışma modeli başarıya götürüyor

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Global WorkplaceAnalytics verilerinden elde ettiği bilgilere göre, evden çalışma anketi sonuçları belli oldu.

Böylelikle küresel olarak yaklaşık 3 bin evden çalışan ile yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 68'inin evden çalışarak çok başarılı olduğu ortaya koydu. Yöneticilerinde çalışan kadar iş performansından memnun olduğu saptanırken, yüzde 70'i aynı veya daha iyi sonuç verdiğini raporladı. Küresel çalışanların yüzde 76'sının evden çalışmaya devam etmek istedikleri görüldü. Anket sonucunda çıkan verilere bakıldığında uzaktan çalışma modeli ile yılda ortalama 11 bin dolar tasarruf edilebileceği ortaya koyuldu.

Ajans Press, evden çalışma ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl evden çalışma ile alakalı basına 9 bin 356 haber yansıdığı tespit edildi. COVID-19 hayatımıza girmeden önceki haber çıkışları incelendiğinde ise, geçen yıl çıkan haber sayısının sadece bin 616 olduğu kaydedildi. Küresel salgın sonrası birçok kurum ve kuruluş evden çalışma modelini benimserken, haber çıkışlarının ise salgın sonrası altı kata yakın arttığı saptandı.