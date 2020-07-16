Evden cephanelik çıktı

Kadıpaşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'nin (36) aracından çok sayıda koliyi evine taşıdığını görerek durumundan şüphelendi. Bunun üzerine A.Ç.'yi bir süre takibe alan polis belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında koliler içerisinde 140 adet taşıma izni olmadığı tespit edilen av tüfeği ele geçirilirken, şüpheli A.Ç. ise gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen A.Ç. buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Erdal Anak