Evden çıkarmak istediği gelininin ağabeyi otomobile baltayla zarar verdi

Olay, merkez Sarıçam ilçesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evde ikamet eden Neşe Yılmaz'ın oğlu Şahin Yılmaz (28) gece ses gelmesi üzerine sokağa çıktığında elinde balta ve silahla kaçan bir kişiyi gördü. Gecenin karanlığında otomobiline yaklaştığında ise bütün pencerelerinin kırık, kaportasına ise baltayla zarar verildiğini fark etti. Müzisyenlik yapan Yılmaz, otomobiline zarar veren kişinin ağabeyinin kayınbiraderi H.T. olduğunu ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis olay yerine gelip gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Oğlu için kiraya çıktığını ancak artık kira ödeyecek gücü kalmadığı için evden çıkmalarını istediğini ifade eden 56 yaşındaki Neşe Yılmaz ise “Evden çıkmalarını isteyince bana yapmadıklarını koymadılar. Beni sokak ortasında dövdüler. Şimdi de otomobile zarar verdiler” diyerek gözyaşı döktü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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