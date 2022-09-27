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Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı

Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı
Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı

Antalya’da evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatına bez sarılı ekmek bıçağıyla saldırdı. Bıçağı ters tutan şüpheli elinden yaralanırken, avukat olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Gözaltına alınan şüphelinin 30’un üzerinde suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müvekkiline ait bir apartman için yapılan ihbara giden Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Mesut Oğuz, burada polis ve zabıta ekipleriyle görüştü. İhbarı asılsız olduğu anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkilinin evinden çıkarttığı kiracı Murat A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Murat A., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Oğuz'a saldırmaya çalıştı. Bıçağı ters tutan Murat A. elinden yaralanırken, Avukat Oğuz da olayı sıyrıklarla atlattı.

Suat Metin - Ertuğrul Gün

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