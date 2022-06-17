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Evden hırsızlık yapan zanlılar polis tarafından yakalandı

Evden hırsızlık yapan zanlılar polis tarafından yakalandı
Evden hırsızlık yapan zanlılar polis tarafından yakalandı

Tekirdağ’da bir evden hırsızlık yapan 2 zanlı, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Evden hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirdikleri güvenlik kamera incelemeleri ve takip sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olarak belirledikleri S.Ç. ve U.Ç. isimli iki zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlıların sorgularında itirafları sonucu ikametlerinde yapılan aramada evden çalınan 2 adet televizyon, 1 adet tablet, 1 adet kombi ve şüpheli şahıslara ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği fişeği bulundu. Bulunan eşyalar sahibine teslim edilirken, 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Kıray

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