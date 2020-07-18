Evden yükselen alevler paniğe neden oldu

Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken vatandaşlarda kendi imkanları ile alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi

İbrahim Acıkara