Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, “şehir dışındayım” yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler. Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Yaptıkları aramada yorganın altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı.. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice

