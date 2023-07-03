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Eve girmeye çalışan ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Eve girmeye çalışan ayı güvenlik kamerasına yansıdı
Eve girmeye çalışan ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin’in Şavşat ilçesinde aç kayan ayı köy evine girmeye çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eve girmeye çalışan ayı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Tolga Kumaş'a ait evin arka kapısında meydana gelen hasar nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen ev sahibi güvenlik kamerası görüntüleri izlemeye karar verdi.

Görüntüleri izlerken şaşkına dönen Kumaş, hırsızlardan şüphelenirken, evine girmeye çalışanın bir ayı olduğunu fark etti. Evin arka kapısından içeri girmeye çalışan ayı yiyecek bulamayınca evden uzaklaştı.

Fatih Büyük

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