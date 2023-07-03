Eve girmeye çalışan ayı güvenlik kamerasına yansıdı

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Tolga Kumaş'a ait evin arka kapısında meydana gelen hasar nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen ev sahibi güvenlik kamerası görüntüleri izlemeye karar verdi.

Görüntüleri izlerken şaşkına dönen Kumaş, hırsızlardan şüphelenirken, evine girmeye çalışanın bir ayı olduğunu fark etti. Evin arka kapısından içeri girmeye çalışan ayı yiyecek bulamayınca evden uzaklaştı.

Fatih Büyük

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