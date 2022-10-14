Eve tırmanarak giren hırsız 2 cep telefonu, 1 altın yüzük çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece mahalle ara sokaklarına gelen iki kişi bir evin balkonunun yanına gelip kapının açık olup olmadığına baktı. Bir süre evi gözetleyen hırsızlar balkona yaklaştı. Hırsızlardan biri tırmanarak eve girerken diğeri de gözcülük yaptı. Eve giren hırsız 2 cep telefonu ve 1 altın yüzüğü alarak evden çıktı. Daha sonra iki hırsız sakince olay yerinden ayrıldı.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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