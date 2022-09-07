Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Antalya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alması üzerine R.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gazipaşa JASAT, Gazipaşa Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik köpek unsuru ile birlikte yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. R.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.