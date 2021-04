Ever Given gemisinin sigorta firmasından, SCA yetkililerine tepki geldi

Süveyş Kanalı, geçtiğimiz ay Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın karaya oturmasıyla gündeme gelmiş, 23 Mart'ta karaya oturan Ever Given, küresel ticarette büyük zarara yol açmıştı. Ever Given'ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, gemiyi yerinden hareket ettirebilmek için 14 römorkör kullanılmıştı. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given'ın günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti.

Son açıklamaların ardından günün erken saatlerinde bir Mısır mahkemesi, Ever Given gemisinin sahibinin kanalı neredeyse bir hafta boyunca ulaşıma kapatması nedeniyle 900 milyon dolar tazminat ödeyene kadar Süveyş Kanalı İdaresi'nin (SCA), gemiye el koyması yönünde karar almıştı.

Açıklamanın ardından Ever Given gemisinin sigorta firması UK Club ise, mahkemenin ve SCA'nın kararına tepki gösterdi. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın desteksiz olduğu belirtilerek, yaşanan gerginliğin azalması için gemi sahiplerinin ve sigortacıların SCA'ya teklifte bulunmasına rağmen bu kararın hayal kırıklığına neden olduğunu kaydedildi. Yetkililer, "Büyük ölçüde desteklenmeyen iddianın büyüklüğüne rağmen, mal sahipleri ve sigortacıları SCA ile iyi niyetle müzakere ediyorlar. 12 Nisan'da, SCA'ya iddialarını çözmek için dikkatlice düşünülmüş ve cömert bir teklif yapıldı. SCA'nın aniden gelen bugün gemiyi alı koyma kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı.

Sigorta firması, SCA'nın tazminat ödenene kadar mürettebatı ile birlikte gemiyi alı koymaya devam etmesinin kendilerinde hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Karaya oturma olayının, herhangi bir kirlilik ve yaralanma ile sonuçlanmadığını vurgulayan yetkililer, "SCA, 300 milyon dolar tutarında kurtarma, yardım bonusu ve 300 milyon dolar tutarında itibar kaybı talebini içeren bu olağanüstü büyük talep için ayrıntılı bir gerekçe sunmamıştır" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca sigorta firması yetkilileri, olay meydana geldiğinde geminin tamamen çalışır durumda olduğunu ve geminin, "yetkin ve profesyonel bir kaptan ve mürettebat tarafından tam olarak görevlendirildiğini" kaydetti.