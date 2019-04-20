Evi kundaklanan adam sokakta yaşıyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Seyran Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan 54 yaşındaki Hamdi Özdolambay'ın evi iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından gece yarısı kundaklandı. Olay sonrası evde bulunan bütün eşyalar yanarken ev harabeye döndü. Yalnız yaşayan Hamdi Özdolambay kundaklama sonrası sokakta yaşamaya başladığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

"Yalnızca bir fotoğraf kaldı"

Evin camlarının kırıldığını ve içeriye yanıcı maddeler atıldığını ileri süren Özdolambay, “Ben evde yokken oldu. Hiç kimseyle bir düşmanlığım yok, kimseyle alıp vereceğim yok. Geçimimi hamallık yaparak sağlıyorum. Evimi bu şekilde gördüğümde dünya başıma yıkıldı. Evimde her şeyim yandı yangından sonra bir tek bulduğum annem ve babamın olduğu fotoğraf. Diğer eşyalarımın hepsi kül oldu, hiçbir şeyim sağlam değil, sadece şu an oturduğum sandalyem sağlam diyebilirim. Şu anda evimde oturamıyorum eşyalarım yok, dışarıda oturuyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Barış Türel - Selçuk Dönmez