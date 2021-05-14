Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde akşam saatlerinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Turan Bulut

