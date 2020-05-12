Evi uyuşturucu tarlasına çevirdi

Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon yapıldı. Şüpheli bir şahsa ait evde narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde plastik kapların içerisine ekili vaziyette bin 729 kök kenevir bitkisi, 46 adet satışa hazır ‘fişek' tabir edilen toplam 92 gram kubar esrar maddesi elde edildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

