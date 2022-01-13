Evi yanan komşusuna yardım etmek isterken canından oldu

Edinilen bilgiye göre yangın; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyünde meydana geldi. Davut Uzun'a ait evin çatısında çıkan yangın biranda büyüdü. Yangına Erbaa Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından hasar gören çatıda Cengiz Hezenci (39) komşusuna yardım etmek istedi. Bu sırada elektrik teline temas eden Hezenci, akıma kapıldı. Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan şahıs kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.











Şaban Konyar

