Evi yanan yaşlı kadının evine bakarak ağlaması yürekleri yaktı

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Eşe Yokuş (78) geçtiğimiz Cuma günü 900 lira maaşını çekip evine geldi.

Gece ise bir süre sonra uyudu. Ancak evinde gece elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Yaşlı kadın mutfaktan ses geldiğini duyunca kalkıp baktığında evinin yandığını gördü.

Bu durumu komşuları da fark ederek kadını evden çıkardı. Yaşlı kadın yangında canını son anda kurtarırken, evi itfaiye ekipleri gelene kadar küle döndü.

Tek başına hayatını sürdüren yaşlı kadının giyecek çorabı bile kalmazken, son aldığı 900 lira yaşlılık maaşı da yangında küle döndü.

Yaşlı kadın daha sonra arabayla kalması için yakınlarına götürülürken, evine bakıp ağlaması yürekleri dağladı.

Fatih Keçe

