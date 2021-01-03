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Evi yanarken canlı yayın yaptı

Evi yanarken canlı yayın yaptı
Evi yanarken canlı yayın yaptı

Bursa’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Evi yanarken canlı yayın yaptı - Tıkla İzle

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Evi yanarken canlı yayın yaptı
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.'nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Vardar - Berktuğ Öncü - Gökay Başdan

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