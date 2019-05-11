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Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu

Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu
Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu

Rusya’da bir evin balkonuna çıkan yavru ayıyı görenler ayının balkondan düşme ihtimaline karşı balkonun altında bekledi.

Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ural şehrinde bir apartman dairesinin balkonunda yavru ayı görüldü. Balkon camının penceresinin açık olduğunu fark eden yavru ayı cama tırmanınca birçok kişi balkonun altına toplandı. Yavru ayının tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken polis ekiplerine haber verildi. Polis tarafından evin kapısı çalınırken evde kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine durum bölge belediyesi ekiplerine bildirildi. Belediye ekipleri, polisin açtığı kapıdan girerek yavru ayıyı balkondan aldı. Yavru ayının balkona nasıl çıktığı araştırılırken evin sahiplerine de ulaşıldı. Ev sahiplerinin yasal olmayan bir şekilde yavru ayıyı evlerinde beslemeye başladığı öğrenildi.

Yavru ayı koruma altına alındı 

Yavru ayıyı alan belediye ekipleri hayvanı önce veterinere götürdü ardından da bölgede bulunan vahşi hayvan barınağına teslim etti. Yavru ayının burada bir süre daha kontrol altında tutulacağı ardından ise doğal ortamına bırakılacağı açıklandı. Ev sahiplerinin ise yavru ayıyı yasal olmayan bir şekilde evlerine aldıkları için haklarında soruşturma açıldığı öğrenildi.  

Erhan Altıparmak
 

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