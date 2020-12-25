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Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş

Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş
Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş

Fatih ilçesinde bodrum katında kurulan serada esrar yetiştirilen bir eve operasyon düzenlendi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 34 yaş, 5 kuru kök esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ayvansaray'da bir evin bodrum katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından belirlenen adrese 23 Aralık'ta akşam saat 22.30'da operasyon düzenlendi. Bünyamin A. (40) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 34 kök 22 kilo 100 gram yaş esrar, 5 kök 1 kilo 300 gram gelen kuru esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 iklimlendirme cihazı, 6 kurutma cihazı, esrar gübresi, hava akışı sağlayan 2 teknik cihaz, 1 derece ve nemölçer, 2 nem düzenleyici, 2 vantilatör ve havalandırma boruları ile hava akım motoru ele geçirildi

Bünyamin A.'nın, evin bodrum kısmını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş sera tarzına çevirdiği belirlendi. Gözaltına alınan A., ifade işlemlerinin ardından dün “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
 

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