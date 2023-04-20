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Evin Demirhan Yavuz'dan bronz madalya

Evin Demirhan Yavuz'dan bronz madalya
Evin Demirhan Yavuz'dan bronz madalya

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya müsabakasında Polonyalı Anna Lukasiak’ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Evin Demirhan Yavuz, Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e 14-4 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesi sebebiyle repesajda mücadele etme hakkı kazandı. Repesaj müsabakasında Fransız Julie Martine Sabatie'yi 1-1'lik skorla geçen Evin, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında da da milli sporcu, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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