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Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Ulus Mahallesi 2136 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2. katında bulunan İbrahim B.'ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Mert Gürenç

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