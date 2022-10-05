Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Ulus Mahallesi 2136 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2. katında bulunan İbrahim B.'ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Mert Gürenç

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