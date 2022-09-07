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Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Tıkla İzle

Yangın, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 15. Ada'da bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebepten dolayı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonrasında ise binaya dolan dumanı tahliye etti.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, dairenin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik - Ardacan Uzun

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