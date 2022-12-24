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Evin odunluk kısmında yangın paniği

Evin odunluk kısmında yangın paniği
Evin odunluk kısmında yangın paniği

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evin odunluk kısmında yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, Yeni Mahalle Ada Caddesi 5049 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. V.D.'ye ait olduğu öğrenilen evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım
 

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